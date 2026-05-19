Raipur Crime: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक से सवार ने लूटा मोबाइल, 8 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

Raipur Crime: शहर में लुटेरे बेखौफ हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक से सोमवार को लूट हो गई। मॉनिंग वॉक के दौरान दोपहिया सवार बदमाश उनका मोबाइल लूटकर फरार हो गया। वहीं विपक्ष ने राजधानी में कमिश्नरी सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। हालांकि पुलिस ने 8 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे लूट का मोबाइल बरामद हो गया है। पुलिस के मुताबिक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सोमवार सुबह करीब 7.15 बजे मॉर्निंग वॉक में निकले थे। इस दौरान वे अपने मोबाइल में बात करते हुए पीडब्ल्यूडी आर्चब्रिज के पास पहुंचे थे। इस दौरान एक बाइक सवार युवक मौके पर पहुंचा। उसने झपट्टा मारकर उनका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद वह भाग निकला।