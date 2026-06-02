‘इंसाफ दो वरना…’ युवक ने खुद पर डाला केरोसिन, BJP पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप, धमतरी कलेक्टोरेट का Video वायरल

Dhamtari Viral Video(photo-patrika)
Dhamtari Viral Video: छत्तीसगढ़ के धमतरी कलेक्टोरेट परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताते हुए खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया। युवक के इस कदम से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए युवक को काबू में ले लिया और किसी भी अप्रिय घटना को टाल दिया। युवक ने कुछ लोगों पर उसे परेशान करने और बेदखल करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार युवक किसी विवाद को लेकर लंबे समय से परेशान था। अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने और कार्रवाई की मांग को लेकर वह कलेक्टोरेट पहुंचा था। इसी दौरान उसने अपने ऊपर केरोसिन डालकर विरोध दर्ज कराने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया।
युवक ने भाजपा पार्षद नीलेश लुनिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। युवक ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
युवक का आरोप है कि उसके मकान के सामने जानबूझकर गड्ढा खुदवाया गया है, जिससे उसे और उसके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने कहा कि इस कार्रवाई के कारण घर तक आने-जाने में भी दिक्कत हो रही है।
युवक ने यह भी आरोप लगाया कि उसे मकान खाली करने और क्षेत्र से बेदखल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी वजह से वह मानसिक तनाव में है और न्याय की मांग कर रहा है। युवक ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने युवक की शिकायत सुनी और मामले की जानकारी ली। अधिकारियों का कहना है कि युवक द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टोरेट परिसर में कुछ समय तक अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।
राहत की बात यह रही कि सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यदि समय रहते युवक को नहीं रोका जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और युवक के आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है।
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