2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

‘इंसाफ दो वरना…’ युवक ने खुद पर डाला केरोसिन, BJP पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप, धमतरी कलेक्टोरेट का Video वायरल

Dhamtari Collectorate High Voltage Drama: धमतरी कलेक्टोरेट परिसर में एक युवक ने विरोध जताते हुए खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Jun 02, 2026

Dhamtari Viral Video

Dhamtari Viral Video(photo-patrika)

Dhamtari Viral Video: छत्तीसगढ़ के धमतरी कलेक्टोरेट परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताते हुए खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया। युवक के इस कदम से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए युवक को काबू में ले लिया और किसी भी अप्रिय घटना को टाल दिया। युवक ने कुछ लोगों पर उसे परेशान करने और बेदखल करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है।

Dhamtari Viral Video: विरोध के लिए उठाया खतरनाक कदम

जानकारी के अनुसार युवक किसी विवाद को लेकर लंबे समय से परेशान था। अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने और कार्रवाई की मांग को लेकर वह कलेक्टोरेट पहुंचा था। इसी दौरान उसने अपने ऊपर केरोसिन डालकर विरोध दर्ज कराने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया।

भाजपा पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप

युवक ने भाजपा पार्षद नीलेश लुनिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। युवक ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

मकान के सामने गड्ढा खुदवाने का आरोप

युवक का आरोप है कि उसके मकान के सामने जानबूझकर गड्ढा खुदवाया गया है, जिससे उसे और उसके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने कहा कि इस कार्रवाई के कारण घर तक आने-जाने में भी दिक्कत हो रही है।

बेदखल करने का बनाया जा रहा दबाव

युवक ने यह भी आरोप लगाया कि उसे मकान खाली करने और क्षेत्र से बेदखल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी वजह से वह मानसिक तनाव में है और न्याय की मांग कर रहा है। युवक ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

जांच की मांग, प्रशासन ने लिया संज्ञान

घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने युवक की शिकायत सुनी और मामले की जानकारी ली। अधिकारियों का कहना है कि युवक द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टोरेट परिसर में कुछ समय तक अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।

बड़ा हादसा टला

राहत की बात यह रही कि सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यदि समय रहते युवक को नहीं रोका जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और युवक के आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है।

लोकतंत्र सेनानियों को बड़ा तोहफा! अब हर महीने मिलेंगे 25 हजार रुपये, साय सरकार ने बदला कानून

ये भी पढ़ें
Loktantra Senani Samman Yojana

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 06:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / ‘इंसाफ दो वरना…’ युवक ने खुद पर डाला केरोसिन, BJP पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप, धमतरी कलेक्टोरेट का Video वायरल

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Education: धमतरी में अचानक बंद कर दिया स्कूल, बच्चों को थमा दी टीसी, परिजनों ने लगाया मनमानी का आरोप

Chhattisgarh Education
धमतरी

Google ने चुने धमतरी के दो होनहार, मिलेगा ऑफिस विजिट और खास गुडीज, जानें क्या है ये प्रोग्राम?

Google Student Ambassador Program 2026
Patrika Special News

Chhattisgarh Drunk Incident: नशे में बिगड़ा बैलेंस, छत से 20 फीट नीचे गिरा युवक, मौके पर मौत

Chhattisgarh Drunk Incident
धमतरी

पत्नी की मौत देख मानसिक संतुलन खो बैठा पति, सदमे में आकर किया सुसाइड अटेम्प्ट

Husband Attempted Suicide
धमतरी

DEO ने एक साथ 12 स्कूलों के प्राचार्यों को थमाया नोटिस, कलेक्टर ने ली क्लास, जानें वजह

Chhattisgarh News
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.