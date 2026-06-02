‘इंसाफ दो वरना…’ युवक ने खुद पर डाला केरोसिन, BJP पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप, धमतरी कलेक्टोरेट का Video वायरल

Dhamtari Viral Video: छत्तीसगढ़ के धमतरी कलेक्टोरेट परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताते हुए खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया। युवक के इस कदम से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए युवक को काबू में ले लिया और किसी भी अप्रिय घटना को टाल दिया। युवक ने कुछ लोगों पर उसे परेशान करने और बेदखल करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है।