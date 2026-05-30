पत्नी की मौत देख मानसिक संतुलन खो बैठा पति, सदमे में आकर किया सुसाइड अटेम्प्ट

Husband Attempted Suicide: धमतरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसपारा में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक नवविवाहिता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की मौत की खबर सुनते ही उसका पति मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया और उसने भी आत्महत्या का प्रयास कर लिया। हालांकि समय रहते परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है।