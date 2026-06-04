भैंसबोड़ की महिला सरपंच ने बदला राजनीतिक ठिकाना, सहयोगी पंचों के साथ BJP में हुईं शामिल

Chhattisgarh BJP Join: कुरुद क्षेत्र की राजनीति में गुरुवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब ग्राम पंचायत भैंसबोड की महिला सरपंच गंगा बाई साहू ने अपने सहयोगी पंचों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। विधायक अजय चंद्राकर की मौजूदगी में सभी पंचायत प्रतिनिधियों का भगवा गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। राजनीतिक दृष्टि से इस घटनाक्रम को पंचायत स्तर पर भाजपा के बढ़ते प्रभाव और संगठन विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए इसे एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण झटके के रूप में भी माना जा रहा है।