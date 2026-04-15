CG News: धमतरी नगर निगम पर 50 लाख का कर्ज, पेट्रोल-डीजल देना बंद, सिंचाई-बिजली विभाग का 22 करोड़ बकाया

जेसीबी से बड़े नालों की सफाई होती थी। हर दिन 40 लीटर डीजल दिया जाता था। अब मात्र 15 से20 लीटर ही दिया जा रहा। जेसीबी गैरेज से कम निकल रही। बड़े नालों में मलबा जाम होने लगा है। कचरा कलेक्शन में वार्डों तक पहुंचने वाले ऑटो के तेल में भी डंडी मार दी गई है। पहले प्रतिदिन 30 लीटर डीजल दे रहे थे अब 10 लीटर ही दे रहे। ऐसे में कचरा ऑटो दिन में सिर्फ दो बार ही निकल रहे। इधर निगम का दावा है कि उन्होंने सफाई व्यवस्था वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल देना कम किया है, लेकिन मेन पावर बढ़ाकर व्यवस्था बनाई जा रही है। हालांकि इस व्यवस्था का कुछ खास असर नहीं दिख रहा है।