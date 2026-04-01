CG News: 20 घंटे बाद रुद्री नहर से बरामद हुआ किशोर का शव, उत्तरप्रदेश से चादर-गलीचा बेचने धमतरी आया था परिवार

रूद्री मुख्य नहर में निस्तारी पानी छोडऩे से नहर में पानी की धार तेज है। सुबह 7 बजे मुख्य नगर से 3507 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। नाबालिग बच्चे की डूबने की सूचना पर दोपहर 12 बजे पानी की मात्रा घटाकर 3250 क्यूसेक किया गया। 12.30 बजे 3098 क्यूसेक, दोपहर 1 बजे 2955 क्यूसक और दोपहर 2.30बजे 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। शाम 6 बजे की स्थिति में 1800 क्यूसेक पानी की मात्रा घटाकर 1700 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। शनिवार को जब नहर में पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ और बहाव धीमा पड़ा, तब उसका शव नवनिर्मित पुल के नीचे फंसा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और वरदान एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल के मरचूरी में शिफ्ट कराया गया।