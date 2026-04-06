CG News: सफेद सोने का काला कारोबार, बिना एक्सपायरी मैनुफेक्चरिंग डेट के बिक रहा पानी पाउच

शहर सहित जिले में पानी का कारोबार अब सेवा नहीं, बल्कि एक संगठित सिंडिकेट बन चुका है। जिले में आधिकारिक रूप से मात्र 8 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बाजार में दर्जनों ब्रांड तैर रहे हैं। जानकारों की मानें तो धमतरी शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में हर महीने 1 करोड़ रूपए का पानी बिक रहा है। इसमें 40 फीसदी बिक्री पानी पाउच की होती है। एक पानी पाउच को तैयार करने में औसतन 50 पैसे का खर्च आता है, जबकि मार्केट में प्रति पानी पाउच 2 रूपए में बिकता है। यानी की सीधे तौर पर व्यापारी को 300 प्रतिशत का मुनाफा हो रहा है। शहर समेत जिले में हर दिन 10 से 15 लाख पानी पाउच की खपत का अनुमान है।