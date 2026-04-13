Mahtari Vandan Yojana: ई-केवायसी के लिए ओपन नहीं हुआ पोर्टल, 2000 महिलाओं का काटा गया नाम

शासन ने अब सभी हितग्राहियों के लिए ई-केवायसी प्रक्रिया जरूरी कर दी गई है, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। ई-केवायसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू नहीं होने से महिलाएं जनसेवा केंद्र और संबंधित कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। कई महिलाएं दूर-दराज के गांवों से पहुंच रही हैं, लेकिन काम नहीं होने से उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना की शुरूवात 2024 में हुई। योजना को 2 साल पूरा हो गया है। जिले में 2 लाख लाख 27 हजार 182 हितग्राहियों का ई-केवायसी कराने का लक्ष्य रखा गया है। ई-केवायसी नहीं होने पर महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हो सकती है।