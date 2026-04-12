महतारी वंदना योजना से बदली नीलम की जिंदगी, छोटे कदम से आत्मनिर्भरता तक का सफर, योजना से सशक्त हो रहीं महिलाएं

उनकी सफलता यह दर्शाती है कि सही दिशा में छोटा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। नीलम का कहना है कि महतारी वंदना योजना ने उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। इस योजना ने महिलाओं को रोजगार सृजन के लिए प्रेरित किया है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।