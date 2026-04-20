CG News: लॉटरी से चमचमाती कार जीतने का झांसा, 1 करोड़ की कर दी ठगी

लाखों रुपए देने के बाद भी जब कमलेश के घर कार नहीं पहुंची तब उसे शक हुआ। तत्काल उसने भखारा थाना पहुंचकर शिकायत की। सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि अज्ञात ठग ने साल 2022 से लेकर 2025 तक अलग-अलग किस्तों में लगभग एक करोड़ से ज्यादा रुपए ऑनलाइन और बैंक ट्रांसफर के जरिये धोखाधड़ी की है। फिलहाल पुलिस अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है। जिला पुलिस ने लोगों को किसी भी लालच में नहीं फंसने की अपील की है।