CG IPL Satta: IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख से ज्यादा की जब्ती

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। जीवन यादव के खिलाफ जुआ एक्ट, धमकी और मारपीट के मामले दर्ज हैं, जबकि कौशल साहू के खिलाफ भी जुआ से जुड़े प्रकरण दर्ज हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 और बीएनएस की धारा 112, 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।