16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG IPL Satta: IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख से ज्यादा की जब्ती

Dhamtari IPL Satta: धमतरी के कुरूद में ऑनलाइन IPL सट्टा रैकेट का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 16, 2026

IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

CG IPL Satta: छत्तीसगढ़ के Dhamtari जिले में आईपीएल सट्टा नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। Kurud थाना क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके पास से 5 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है।

CG IPL Satta: ऑनलाइन ऐप से चल रहा था सट्टा

पुलिस अधीक्षक Suraj Singh Parihar के निर्देश पर जिले में जुआ और सट्टा के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान कुरूद पुलिस को सूचना मिली कि बीएसएनएल ऑफिस के पास दो लोग मोबाइल ऐप के जरिए आईपीएल सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और दोनों आरोपियों को BLISSEXCH ऐप के जरिए सट्टा लगाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपी

  • जीवन यादव (40 वर्ष), पुराना बस स्टैंड, कुरूद
  • कौशल साहू (31 वर्ष), कारगिल चौक, कुरूद

5 लाख से ज्यादा की जब्ती

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से—

  • 2 मोबाइल फोन और 1 आईफोन (लगभग ₹85,000)
  • नगद ₹20,500
  • सफेद रंग की अर्टिका कार (CG-05 AP-8457, कीमत करीब ₹4 लाख)जब्त की है। कुल जब्ती ₹5,05,500 आंकी गई है।

आदतन अपराधी निकले आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। जीवन यादव के खिलाफ जुआ एक्ट, धमकी और मारपीट के मामले दर्ज हैं, जबकि कौशल साहू के खिलाफ भी जुआ से जुड़े प्रकरण दर्ज हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 और बीएनएस की धारा 112, 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

CG IPL Satta: पहले भी हुई कार्रवाई

हाल ही में धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस ने सिहावा चौक में दबिश देकर 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से ₹83,000 नकद बरामद किए गए थे। इसके अलावा अलग-अलग मामलों में ₹1.39 लाख से अधिक की जब्ती भी की गई थी। एसपी सूरज सिंह परिहार ने साफ किया है कि जिले में जुआ और सट्टा जैसे अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 03:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG IPL Satta: IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख से ज्यादा की जब्ती

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: धमतरी नगर निगम पर 50 लाख का कर्ज, पेट्रोल-डीजल देना बंद, सिंचाई-बिजली विभाग का 22 करोड़ बकाया

CG News: धमतरी नगर निगम पर 50 लाख का कर्ज, पेट्रोल-डीजल देना बंद, सिंचाई-बिजली विभाग का 22 करोड़ बकाया
धमतरी

CG Heatwave Alert: राजस्थान की तपिश से बढ़ी गर्मी, धमतरी में 40°C पार पारा, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट

राजस्थान की गर्म हवाओं ने झुलसाया। पत्रिका फाइल फोटो
धमतरी

Mahtari Vandan Yojana: ई-केवायसी के लिए ओपन नहीं हुआ पोर्टल, 2000 महिलाओं का काटा गया नाम

Mahtari Vandan Yojana: ई-केवायसी के लिए ओपन नहीं हुआ पोर्टल, 2000 महिलाओं का काटा गया नाम
धमतरी

CG News: 20 घंटे बाद रुद्री नहर से बरामद हुआ किशोर का शव, उत्तरप्रदेश से चादर-गलीचा बेचने धमतरी आया था परिवार

CG News: 20 घंटे बाद रुद्री नहर से बरामद हुआ किशोर का शव, उत्तरप्रदेश से चादर-गलीचा बेचने धमतरी आया था परिवार
धमतरी

बेटी के जन्म पर दिखी खुशी की मिसाल! आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों के साथ निकला जश्न का जुलूस, देखें Video

परिवार में 24 साल बाद हुई बेटी (photo source- Patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.