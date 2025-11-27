Stabbing case: बिरयानी दुकान के बाहर युवक को चाकू मारने वाले 7 बदमाशों पर एफआईआर, ये Video हुआ था वायरल

अंबिकापुर. शहर के खरसिया चौक स्थित मुरादाबादी बिरयानी दुकान में बिरयानी लेने गए युवक के साथ मारपीट और चाकू से प्रहार (Stabbing case) किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद सहित अन्य के विरूद्ध बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों में से एक ने युवक के सिर पर चाकू से ताबड़तोड़ 6-7 बार प्रहार किया था। बाद में युवक के दोस्तों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया था।