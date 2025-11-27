Stabbing case: बिरयानी दुकान के बाहर युवक को चाकू मारने वाले 7 बदमाशों पर एफआईआर, ये Video हुआ था वायरल

Miscreants stabbed young man (Photo- Video grab)
अंबिकापुर. शहर के खरसिया चौक स्थित मुरादाबादी बिरयानी दुकान में बिरयानी लेने गए युवक के साथ मारपीट और चाकू से प्रहार (Stabbing case) किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद सहित अन्य के विरूद्ध बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों में से एक ने युवक के सिर पर चाकू से ताबड़तोड़ 6-7 बार प्रहार किया था। बाद में युवक के दोस्तों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया था।
घटनास्थल पर मौजूद अविनाश राय ने पुलिस (Stabbing case) को बताया कि वह दर्रीपारा निवासी आदर्श साहू व एक अन्य दोस्त के साथ सोमवार की रात करीब सवा 9 बजे खरसिया नाका स्थित मुरादाबाद बिरयानी दुकान गया था।
इस दौरान गोलू पठान, फैजान खान, फैजान सिद्दीकी, साहिल खान, अजमत पठान, फरहान सिद्दीकी, अहमद शेख एवं इनके अन्य साथी वहां पहुंचे और उनका नाम पूछने लगे। तीनों ने अपना नाम बताया, इसके बाद सभी आदर्श साहू से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। फिर हाथ, मुक्का, चाबी, कड़ा से उससे मारपीट (Stabbing case) करने लगे।
इसी बीच आरोपी गोलू पठान द्वारा चाकू (Stabbing case) से आदर्श साहू के सिर पर कई बार वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। हमलावरों के जाने के बाद वह अपने दोस्त साहिल गुप्ता के साथ आदर्श साहू को मोटरसायकल में बैठाकर जिला अस्पताल ले गया।
मौके पर मौजूद घायल आदर्श साहू के दोस्त अविनाश राय की रिपोर्ट (Stabbing case) पर पुलिस ने आरोपियों गोलू पठान, फैजान खान, फैजान सिद्दीकी, साहिल खान, अजमत पठान, फरहान सिद्दीकी, अहमद शेख व अन्य के विरूद्ध बीएनएस की धारा 109, 115(2), 191(2), 191(3), 296, 351(3) का मामला दर्ज कर लिया है।
