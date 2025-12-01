CG Suicide Case: पत्नी की मौत का गम सह नहीं पाया पति, फंदे से लटकती मिली लाश

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मृतक की पत्नी की 3 माह पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह हताश रहने लगा था। वहीं उसने परेशान होकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है।