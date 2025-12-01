Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG Suicide Case: पत्नी की मौत का गम सह नहीं पाया पति, फंदे से लटकती मिली लाश

CG Suicide Case: पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि किताब सिंह की पत्नी कमलाबाई की तीन माह पहले बीमारी से मौत हो गई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Love Sonkar

Dec 01, 2025

CG Suicide Case: पत्नी की मौत का गम सह नहीं पाया पति, फंदे से लटकती मिली लाश

फंदे से लटकती मिली लाश (Photo Patrika)

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मृतक की पत्नी की 3 माह पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह हताश रहने लगा था। वहीं उसने परेशान होकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है।

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चैतमा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाइसेमर निवासी किताब सिंह 50 वर्ष पिता स्व पूरन सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि किताब सिंह की पत्नी कमलाबाई की तीन माह पहले बीमारी से मौत हो गई थी।

पत्नी की मौत के बाद था गुमसुम

पत्नी की मौत के बाद से किताब अक्सर गुमसुम रहता था और अकेले ही घर पर रहता था। बताया जाता है कि शनिवार की रात उसने अपने घर पर फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है।

Published on:

01 Dec 2025 02:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Suicide Case: पत्नी की मौत का गम सह नहीं पाया पति, फंदे से लटकती मिली लाश

कोरबा

छत्तीसगढ़

सड़क पर न पानी न सफाई.. उड़ती धूल से बढ़ा प्रदूषण! कोरबा की हवा हुई ज़हरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल…

सड़क पर न पानी न सफाई.. उड़ती धूल से बढ़ा प्रदूषण! कोरबा की हवा हुई ज़हरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल...(photo-patrika)
कोरबा

PDS की बड़ी लापरवाही उजागर! महीनेभर लेट पहुंच रहा चावल, नवंबर का स्टॉक भी अधूरा, ग्रामीणों ने कहा- सरकार ध्यान दे…

PDS की बड़ी लापरवाही उजागर! महीनेभर लेट पहुंच रहा चावल, ग्रामीणों ने कहा- सरकार ध्यान दे...(photo-patrika)
कोरबा

CG News: महिला ने चौराहे पर कपड़े उतारकर किया हंगामा, आसपास मौजूद लोगों को भी गालियां दी, Video वायरल

कोरबा

53 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात! खेतों में घुसकर उजाड़ी फसलें, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

53 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात (photo source- Patrika)
कोरबा

कबड्डी की नई ‘स्टार गर्ल’… मजदूरी के आलम में हुई परवरिश, जानें कोरबा की संजू देवी के बारे में

Sanju devi Success story
कोरबा
