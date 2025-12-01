CG Suicide Case: पत्नी की मौत का गम सह नहीं पाया पति, फंदे से लटकती मिली लाश

फंदे से लटकती मिली लाश (Photo Patrika)
CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मृतक की पत्नी की 3 माह पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह हताश रहने लगा था। वहीं उसने परेशान होकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चैतमा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाइसेमर निवासी किताब सिंह 50 वर्ष पिता स्व पूरन सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि किताब सिंह की पत्नी कमलाबाई की तीन माह पहले बीमारी से मौत हो गई थी।
पत्नी की मौत के बाद से किताब अक्सर गुमसुम रहता था और अकेले ही घर पर रहता था। बताया जाता है कि शनिवार की रात उसने अपने घर पर फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग