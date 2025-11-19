युवती से बलात्कार… बहन को बताई आपबीती पर नहीं हुआ भरोसा, 7 माह की गर्भावस्था ने खोला राज

CG Rape Case: विशेष न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ ने मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के गंभीर मामले में 32 वर्षीय आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव ने अदालत में प्रभावी पैरवी प्रस्तुत की, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी को दोष सिद्ध करने में सफल रहा।