Murder news: Video: देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, देवरानी से लड़ाई करते देख आई थी बचाने

अंबिकापुर. गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोरसी डबरा में गुरुवार की सुबह पति-पत्नी झगड़ा कर रहे थे। यह देख पड़ोस में रहने वाली भाभी बीच-बचाव करने पहुंची तो देवर ने टांगी से उसके सिर पर हमला (Murder news) कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। परिजन ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को शुक्रवार की दोपहर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।