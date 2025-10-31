Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Murder news: Video: देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, देवरानी से लड़ाई करते देख आई थी बचाने

Murder news: वारदात को अंजाम देने के बाद घर से हो गया था फरार, पुलिस ने घेराबंदी कर किया गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी पुलिस ने किया जब्त

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 31, 2025

Murder news

Murder news: Police arrested accused (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोरसी डबरा में गुरुवार की सुबह पति-पत्नी झगड़ा कर रहे थे। यह देख पड़ोस में रहने वाली भाभी बीच-बचाव करने पहुंची तो देवर ने टांगी से उसके सिर पर हमला (Murder news) कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। परिजन ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को शुक्रवार की दोपहर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विशुनपुर खुर्द गोरसी डबरा निवासी सोनमतिया बाई यादव पति तीरथ यादव गुरुवार की सुबह अपने घर में थी। उसके घर के बगल में देवर गोपी यादव (Murder news) अपनी पत्नी के साथ रहता है। गुरुवार की सुबह गोपी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था।

यह देख सोनमतिया वहां पहुंची और बीच-बचाव कर रही थी। इसी बीच देवर ने हाथ में रखे टांगी से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजन ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां उसकी मौत (Murder news) हो गई।

पुलिस ने आरोपी को ऐसे दबोचा

Murder news: आरोपी जेल दाखिल

सूचना पर गांधीनगर पुलिस ने पहले आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला (Murder news) दर्ज किया।

टांगी से प्रहार करने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था। पुलिस ने उसे बिशुनपुर सामुदायिक भवन के पास घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त टांगी भी जब्त की है।

