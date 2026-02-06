National Tagore Fellowship: छत्तीसगढ़ के अशोक तिवारी को नेशनल टैगोर फेलोशिप, राज्य के बने पहले रिसर्चर

नेशनल टैगोर फेलोशिप देश की सबसे जानी-मानी स्कॉलरशिप में से एक है, जो उन स्कॉलर्स को दी जाती है जिन्होंने आर्ट, कल्चर और हेरिटेज के फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया है। अशोक तिवारी का सिलेक्शन छत्तीसगढ़ के कल्चरल इतिहास में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अशोक तिवारी 50 से ज़्यादा सालों से कल्चर, फोक आर्ट और म्यूज़ियम स्टडीज़ के फील्ड में एक्टिव हैं। उन्होंने लगभग तीन दशकों तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में काम किया और इस नेशनल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में अहम रोल निभाया।