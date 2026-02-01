6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

Marhi Mata Temple: मरही माता मंदिर के पास रोज नि:शुल्क सेवा का स्वाद, गीता के कर्म-भक्ति से प्रेरित सेवा

Marhi Mata Temple: गीता के कर्म और भक्ति सिद्धांत से प्रेरित यह पहल इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत बन रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 06, 2026

मरही माता मंदिर (photo source- Patrika)

मरही माता मंदिर (photo source- Patrika)

Marhi Mata Temple: मेकाहारा क्षेत्र मेें मरही माता मंदिर के पास रोजाना लगने वाला भंडारा अब सिर्फ भोजन वितरण नहीं, बल्कि मानव सेवा की मिसाल बन गया है। यहां राहगीरों, जरूरतमंदों और दूर गांवों से इलाज के लिए आने वाले लोगों को प्रतिदिन दो वक्त का खाना दिया जा रहा है। यह सेवा खासतौर पर उन ग्रामीण मरीजों और उनके परिजनों के लिए संबल बनी है, जो सरकारी अस्पताल और आसपास के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं।

Marhi Mata Temple Bhandara: कोरोना काल में शुरू हुई सेवा, आज बनी हजारों जरूरतमंदों का सहारा

सेवा संचालक गणेश भट्टर ने बताया, कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की स्थिति देखकर इस पहल की शुरुआत की गई थी। तब से यह लगातार जारी है। सुबह 10.30 से 12 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक भोजन वितरण किया जाता है। रोज करीब 1500 लोगों को खाना मिलता है, जिससे उन्हें बाहर महंगे दामों पर भोजन लेने की मजबूरी नहीं रहती।

सेवा संचालक का कहना है कि गीता में बताए गए कर्म और भक्ति के सिद्धांत से प्रेरित होकर यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए किसी से आर्थिक मदद नहीं ली जाती, पूरा खर्च उनकी कंपनी खुद उठाती है। हर महीने करीब तीन लाख रुपये खर्च कर यह सेवा चलाई जा रही है।
Video By @TabirHussain

Updated on:

06 Feb 2026 08:56 pm

Published on:

06 Feb 2026 08:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Marhi Mata Temple: मरही माता मंदिर के पास रोज नि:शुल्क सेवा का स्वाद, गीता के कर्म-भक्ति से प्रेरित सेवा

