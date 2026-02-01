Marhi Mata Temple: मरही माता मंदिर के पास रोज नि:शुल्क सेवा का स्वाद, गीता के कर्म-भक्ति से प्रेरित सेवा

Marhi Mata Temple: मेकाहारा क्षेत्र मेें मरही माता मंदिर के पास रोजाना लगने वाला भंडारा अब सिर्फ भोजन वितरण नहीं, बल्कि मानव सेवा की मिसाल बन गया है। यहां राहगीरों, जरूरतमंदों और दूर गांवों से इलाज के लिए आने वाले लोगों को प्रतिदिन दो वक्त का खाना दिया जा रहा है। यह सेवा खासतौर पर उन ग्रामीण मरीजों और उनके परिजनों के लिए संबल बनी है, जो सरकारी अस्पताल और आसपास के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं।