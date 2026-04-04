फर्जी दस्तावेजों का खेल उजागर! RTE के तहत 23 बच्चों का एडमिशन निरस्त, शिकायत के बाद हुई जांच

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरटीई जैसे संवेदनशील प्रावधानों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग का उद्देश्य पात्र और जरूरतमंद बच्चों को ही इसका लाभ दिलाना है। इसके लिए आगे भी जांच और निगरानी को और सख्त किया जाएगा। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के फर्जी दस्तावेजों का उपयोग न करें। नियमों का पालन करते हुए ही आवेदन करें, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके।