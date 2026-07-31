बीड़ी-सिगरेट नहीं पीने वाले 40 साल के युवा भी लंग कैंसर की चपेट में, छत्तीसगढ़ में सामने आए चौंकाने वाले रिपोर्ट

संजीवनी कैंसर अस्पताल डायरेक्टर डॉ. युसूफ मेमन ने बताया कि खासकर युवाओं में स्माेकिंग की लत बढ़ती जा रही है। ये उन्हें लंग्स कैंसर की ओर ढकेल रहा है। अस्पताल में ऐसे अनेक युवा आते हैं, जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच रही है। अच्छी बात ये है कि समय रहते डायग्नोस होने से जरूरी इलाज से उनकी जान बचाई गई। युवा स्मोकिंग से दूर रहे तो गंभीर बीमारी से बच सकते हैं।