Adulterated Paneer Ban: डेढ़ दर्जन फैक्ट्रियां होंगी सील! दूध नहीं, पाम ऑयल से बनता था पनीर, छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया प्रतिबंध

27 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के तहत एनालॉग पनीर बनाने के लिए FSSAI लाइसेंस जारी करता था। इसी वजह से अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग छापेमारी के दौरान केवल गुणवत्ता में कमी या फैक्ट्री में गंदगी मिलने पर जुर्माना लगाता था। लेकिन अब राज्य सरकार के प्रतिबंध के बाद ऐसे लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से राज्य में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होगा। जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ से हर दिन कई क्विंटल एनालॉग पनीर ओडिशा सहित अन्य राज्यों में भी भेजा जाता था।