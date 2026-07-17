CG Monsoon 2026: अगले 24 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए पड़ेंगे भारी, इन 12 जिलों में होगी झमाझम बारिश

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश और सक्रिय मानसूनी सिस्टम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों के उफान पर आने और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।