27 जुलाई से GSTAT की सुनवाई शुरू! रायपुर बेंच ने जारी किया शेड्यूल, करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत

GSTAT Hearing 2026: छत्तीसगढ़ के करदाताओं, व्यापारियों, वकीलों और विभागीय अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की रायपुर बेंच 27 जुलाई से आधिकारिक रूप से मामलों की सुनवाई शुरू करने जा रही है। इससे लंबे समय से लंबित GST विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। GSTAT के संचालन से राज्य के हजारों करदाताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें अब अपील संबंधी मामलों के लिए दूसरे राज्यों या लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।