17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

27 जुलाई से GSTAT की सुनवाई शुरू! रायपुर बेंच ने जारी किया शेड्यूल, करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत

GST Appellate Tribunal: 27 जुलाई से GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की रायपुर बेंच में मामलों की सुनवाई शुरू होगी। इससे छत्तीसगढ़ के करदाताओं, व्यापारियों और वकीलों को बड़ी राहत मिलेगी तथा लंबे समय से लंबित GST विवादों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 17, 2026

GSTAT Hearing 2026

GSTAT Hearing 2026: 27 जुलाई से GSTAT की सुनवाई शुरू(photo-patrika)

GSTAT Hearing 2026: छत्तीसगढ़ के करदाताओं, व्यापारियों, वकीलों और विभागीय अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की रायपुर बेंच 27 जुलाई से आधिकारिक रूप से मामलों की सुनवाई शुरू करने जा रही है। इससे लंबे समय से लंबित GST विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। GSTAT के संचालन से राज्य के हजारों करदाताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें अब अपील संबंधी मामलों के लिए दूसरे राज्यों या लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

GSTAT Raipur Bench: नवा रायपुर के अस्थायी परिसर से होगी शुरुआत

जानकारी के अनुसार, GSTAT रायपुर बेंच फिलहाल अपने अस्थायी परिसर से कार्य करेगी। यह परिसर नॉर्थ बी-ब्लॉक, सेक्टर-19 स्थित वाणिज्यिक कर एवं GST भवन, नवा रायपुर (अटल नगर) में स्थापित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्थायी व्यवस्था होने तक इसी परिसर से नियमित सुनवाई की जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।

सोमवार से शुक्रवार तक होगी नियमित सुनवाई

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, रायपुर बेंच में सभी श्रेणी के मामलों को सप्ताह में पांच दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इस व्यवस्था से अपीलों के निपटारे में तेजी आएगी और करदाताओं को समयबद्ध न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी। व्यापारिक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होगी कॉज़ लिस्ट

GSTAT प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिदिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की जानकारी ट्रिब्यूनल के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित पक्ष “कॉज़ लिस्ट” टैब के माध्यम से अपने मामलों की स्थिति, सुनवाई की तारीख और अन्य जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, वकीलों और अधिकृत प्रतिनिधियों को भी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट देखने की सलाह दी गई है।

करदाताओं को मिलेगी बड़ी सुविधा

विशेषज्ञों का मानना है कि रायपुर में GSTAT बेंच की शुरुआत से न केवल मामलों का निपटारा तेज होगा, बल्कि करदाताओं का समय और खर्च भी बचेगा। इससे प्रदेश में कर प्रशासन को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। 27 जुलाई से शुरू होने वाली यह पहल छत्तीसगढ़ के व्यापारिक और कर तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

क्या बढ़ सकती हैं Bigg Boss फेम शेफाली बग्गा की मुश्किलें? रायपुर ED दफ्तर में पूछताछ जारी

ये भी पढ़ें
Shefali Bagga

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 06:06 pm

Published on:

17 Jul 2026 06:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 27 जुलाई से GSTAT की सुनवाई शुरू! रायपुर बेंच ने जारी किया शेड्यूल, करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दुबई, मॉरीशस और UK तक फैली जांच! महादेव केस में बड़े नामों की तलाश जारी, पूछताछ में जुटी ED

Mahadev Betting App Case
रायपुर

छत्तीसगढ़ के किसान अब बिजली बेचकर कमा रहे पैसा, 1500 से शून्य हुआ बिल, सोलर प्लांट ने बदली जिंदगी

Chhattisgarh News
रायपुर

CG Monsoon 2026: अगले 24 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए पड़ेंगे भारी, इन 12 जिलों में होगी झमाझम बारिश

CG Monsoon 2026
रायपुर

क्या बढ़ सकती हैं Bigg Boss फेम शेफाली बग्गा की मुश्किलें? रायपुर ED दफ्तर ने पूछताछ जारी

Shefali Bagga
रायपुर

Nakti Bulldozer Action: 14 किमी पदयात्रा के बाद रंग लाई कोशिश! राज्यपाल से मिली Congress, जल्द हो सकती है चर्चा

Nakti Bulldozer Action
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.