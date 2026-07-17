क्या बढ़ सकती हैं Bigg Boss फेम शेफाली बग्गा की मुश्किलें? रायपुर ED दफ्तर में पूछताछ जारी

Shefali Bagga: छत्तीसगढ़ के रायपुर में महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच लगातार नए आयाम ले रही है। इसी कड़ी में पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट और टीवी प्रेजेंटर शेफाली बग्गा शुक्रवार को दूसरी बार रायपुर स्थित ED कार्यालय पहुंचीं। जांच एजेंसी उनसे महादेव ऐप के कथित प्रचार-प्रसार और उससे जुड़े डिजिटल साक्ष्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है। गुरुवार को भी ED अधिकारियों ने उनसे करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी। अब लगातार दूसरे दिन बुलाए जाने से इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।