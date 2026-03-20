महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, इस तारीख तक करें आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन, जानें Details

आंगनबाड़ी सहायिका स्थानीय स्तर की महिला होती है, जो केंद्र में पोषण आहार वितरण, बच्चों की देखरेख और अन्य गतिविधियों में कार्यकर्ता की मदद करती है। इसके लिए आमतौर पर उसी क्षेत्र की महिला को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि वह समुदाय से बेहतर जुड़ाव रख सके। सरकार द्वारा समय-समय पर इन पदों पर भर्ती कर आंगनबाड़ी नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की जाती है, जिससे कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके।