10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

Sukma News: खेल-खेल में बड़ा हादसा, नहाने गए दो मासूम बच्चों की मालगेर नदी में डूबकर मौत, गांव में मातम

Sukma Accident News: खेल-खेल में नदी में नहाने गए दो मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। सुकमा के मालगेर नदी में हुए हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया..

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Chandu Nirmalkar

Jun 10, 2026

sukma death news

सुकमा में नदी में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत ( Photo - Patrika )

Sukma Accident: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मालगेर नदी में दो मासूम बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों खेल-खेल में बिना बनाए नहाने नदी चले गए। इस दौरान दोनों नदी की धार में बहने से दोनों की मौत हो गई। यह मामला गादीरास थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एटपाल के कवासीपारा का है। जहां मालगेर नदी में डूबने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।

Sukma Accident News: परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक बच्चों की पहचान गीता करटामी (4 वर्ष) और अशोक पोडियम (4 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों बच्चों के शवों का मंगलवार शाम करीब 6 बजे जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

परिवार के सदस्य गए थे लकड़ी काटने

Sukma News: परिजन मूड़ा करटामी ने बताया कि घटना के समय परिवार के सदस्य जंगल में लकड़ी लेने गए हुए थे। घर पर बच्चे अकेले थे। सुबह करीब 9 बजे दोनों बच्चे घर से निकलकर मालगेर नदी की ओर नहाने चले गए। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की।

नदी किनारे कपड़े देख हुई अनहोनी की आशंका

दोपहर करीब 2 बजे नदी किनारे दोनों बच्चों के कपड़े मिले, जिसके बाद ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद गांव के लोगों ने नदी में खोजबीन शुरू की। काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। आवश्यक कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Jun 2026 11:25 am

Published on:

10 Jun 2026 11:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Sukma News: खेल-खेल में बड़ा हादसा, नहाने गए दो मासूम बच्चों की मालगेर नदी में डूबकर मौत, गांव में मातम

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: सुकमा के किसान पुत्र ने रचा इतिहास, JEE एडवांस में 634 वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया जिले का गौरव

Chhattisgarh News
सुकमा

Chhattisgarh News: शादी समारोह में आइसक्रीम के अंदर निकली छिपकली, मच गया हड़कंप, लोगों में नाराजगी

Chhattisgarh News
सुकमा

Banana Crop Ruined: ओडिशा तक जाने वाला सुकमा का केला तूफान में बर्बाद, किसानों को लाखों का नुकसान

Banana Crop Ruined
सुकमा

अचानक आया तूफान और उजड़ गया सुकमा! पेड़ गिरे, घरों की छतें उड़ीं और NH-30 हुआ जाम

Chhattisgarh weather update
सुकमा

स्कूलों में अब नहीं चलेगी लापरवाही! 75% अटेंडेंस जरूरी, खराब रिजल्ट पर होगी कार्रवाई, नए नियम लागू

Chhattisgarh School Rules
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.