Sukma News: खेल-खेल में बड़ा हादसा, नहाने गए दो मासूम बच्चों की मालगेर नदी में डूबकर मौत, गांव में मातम

दोपहर करीब 2 बजे नदी किनारे दोनों बच्चों के कपड़े मिले, जिसके बाद ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद गांव के लोगों ने नदी में खोजबीन शुरू की। काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। आवश्यक कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।