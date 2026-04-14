Raipur Accident: बजरंगपुर हाईवे पर मौत का मंजर, ट्क-हाइवा भिड़ंत में 3 की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। निर्माणाधीन टोल प्लाजा के आसपास न तो पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है और न ही गति नियंत्रण के लिए कोई ठोस उपाय किए गए हैं। स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टर और नियमित पुलिस पेट्रोलिंग की कमी साफ नजर आ रही है, जो हादसों को न्योता दे रही है।अगर समय रहते सुरक्षा इंतजाम नहीं सुधरे, तो बजरंगपुर हाईवे यूं ही मासूम जिंदगियों को निगलता रहेगा।