ऐतिहासिक नक्सल सरेंडर! 47 माओवादियों ने एक साथ डाले हथियार, DVC को तगड़ा झटका

इस सामूहिक आत्मसमर्पण की अगुवाई दक्षिण बस्तर डिवीजनल कमेटी (DVC) के प्रभारी हेमला आयथु उर्फ विज्जा और 9वीं बटालियन के कमांडर पोडियम लाचू उर्फ मनोज ने की। इनके साथ कुल 47 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इनमें एक स्टेट कमेटी मेंबर (SCM), 3 DVCM/CyPCM स्तर के सदस्य, 24 ACM/PPCM कैडर और 19 पार्टी सदस्य शामिल हैं। यह संख्या और स्तर बताता है कि संगठन के भीतर से बड़े पैमाने पर टूट शुरू हो चुकी है।