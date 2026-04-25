CG Road Accident: NH-63 पर भीषण हादसा! ट्रक-इनोवा भिड़ंत में गर्भवती महिला समेत 3 घायल

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और यह भीषण हादसा हो गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक तेज रफ्तार और लापरवाही सड़क पर जानलेवा बनती रहेगी। खासकर नेशनल हाईवे जैसे व्यस्त मार्गों पर सावधानी और नियमों का पालन बेहद जरूरी है।