पंचायती राज दिवस विशेष- ‘PESA Act’ से बदलेगा बस्तर का शासन मॉडल, गांव बनेंगे सत्ता का असली केंद्र(photo-AI)
Panchayati Raj Day Special: छत्तीसगढ़ के लंबे समय तक संघर्ष, नक्सल प्रभाव और विकास की चुनौतियों से जूझता बस्तर अब देश के सामने विकेंद्रीकृत शासन का एक नया मॉडल पेश करने की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में PESA Act को प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारी में है। यदि यह पहल सफल होती है, तो फैसलों का केंद्र राजधानी से हटकर सीधे गांवों की ग्राम सभाओं में स्थापित होगा।
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