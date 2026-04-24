Mental Exhaustion: क्या आपकी बैटरी भी हमेशा लो रहती है? कहीं यह ‘मानसिक थकान’ तो नहीं!

Mental Exhaustion : हम डिजिटल डिवाइसेस से 24 घंटों घिरे रहते हैं। इन परिस्थितियों में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफी नहीं होता। हमारे लिए अपने दिमागी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा कि आप रात को 7—8 की अच्छी नींद लेते हैं और जब सुबह जगते हैं तो आप तरोताजा महसूस नहीं करते? ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठते ही सिर भारी होने लगता है? अगर हां, तो आप 'मानसिक थकान' (Mental Exhaustion) का शिकार हो सकते हैं। आइए, इस बारे में विस्तार से एक्स्पर्ट डॉ. सुनील शर्मा से जानते हैं।