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Patrika Special News

Mental Exhaustion: क्या आपकी बैटरी भी हमेशा लो रहती है? कहीं यह ‘मानसिक थकान’ तो नहीं!

Mental Tiredness: क्या आप रात भर सोने के बाद भी थकान महसूस करते हैं? क्या आपका दिमाग नई जानकारी प्रोसेस करने में असमर्थ है? 'डिजिटल मेंटल एग्जॉशन' के बारे में विशेषज्ञ डॉ. सुनील शर्मा से विस्तार से जानते हैं। यह भी जानें कि कैसे खुद को रीबूट कर सकते हैं।

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भारत

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Chitra Badoliya

Apr 24, 2026

Mental Exhaustion : हम डिजिटल डिवाइसेस से 24 घंटों घिरे रहते हैं। इन परिस्थितियों में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफी नहीं होता। हमारे लिए अपने दिमागी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा कि आप रात को 7—8 की अच्छी नींद लेते हैं और जब सुबह जगते हैं तो आप तरोताजा महसूस नहीं करते? ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठते ही सिर भारी होने लगता है? अगर हां, तो आप 'मानसिक थकान' (Mental Exhaustion) का शिकार हो सकते हैं। आइए, इस बारे में विस्तार से एक्स्पर्ट डॉ. सुनील शर्मा से जानते हैं।

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