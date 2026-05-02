पांचवीं और आठवीं की मेरिट सूची में बेटियों ने रचा इतिहास, 99% को मिली सफलता

कक्षा 8वीं के परिणामों में भी छात्राओं ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। मैत्री संघ विद्या निकेतन, जगदलपुर की सोनाक्षी नंदी ने 96.50 प्रतिशत अंकों के साथ जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसी विद्यालय की पूर्वी मंडल ने 96 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि एमजीएम स्कूल की महक परवार और माता शबरी कन्या आश्रम, चिउरगांव की संतोषी कश्यप ने 95.83 प्रतिशत अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस मेरिट सूची में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाओं ने भी अपनी जगह बनाई। माता शबरी कन्या आश्रम की एकान्त मौर्य और विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय की अनुति टेनेटी ने भी शीर्ष पांच में स्थान पाया, जिससे यह साबित हुआ कि प्रतिभा किसी भी भूगोल की मोहताज नहीं होती।