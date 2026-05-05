Medical College Incident: मेडिकल कॉलेज में हादसा! मरीज के पति ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, ICU में भर्ती

Parpa Police Station पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। थाना प्रभारी मोहम्मद तारिक ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यह घटना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है और पुलिस व प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं।