Medical College Incident: मेडिकल कॉलेज में हादसा! मरीज के पति ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, ICU में भर्ती

जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सनसनी (photo source- Patrika)
Medical College Incident: जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब फीमेल मेडिसिन वार्ड के बाथरूम की खिड़की से एक मरीज के पति ने अचानक तीन मंजिला नीचे छलांग लगा दी। घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार, मारडूम निवासी पायके माड़वी (28) पीलिया के इलाज के लिए फीमेल मेडिसिन वार्ड-1 के बिस्तर क्रमांक 18 पर भर्ती हैं। बुधवार सुबह उसके पति लक्ष्मण बाथरूम गए, जहां उन्होंने खिड़की में लगे लोहे के रॉड को मोड़ दिया और उसी के सहारे ऊपर चढ़कर छलांग लगा दी।
सुबह के समय लक्ष्मण बाथरूम गए थे। इसी दौरान उन्होंने बाथरूम की खिड़की में लगे लोहे के रॉड को मोड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की और फिर तीन मंजिला नीचे छलांग लगा दी। यह पूरा घटनाक्रम अचानक हुआ, जिससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला।
नीचे काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने यह घटना देखी तो वे घबरा गए और तुरंत सुरक्षाकर्मियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल लक्ष्मण को तत्काल उठाकर आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल अधीक्षक अनुरूप साहू मौके पर पहुंचे और घायल का हाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को तुरंत बेहतर इलाज के निर्देश दिए और सर्जरी विभाग के एचओडी को भी स्थिति से अवगत कराया। फिलहाल मरीज का इलाज जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
परिजनों के अनुसार, लक्ष्मण की मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी। इसी कारण उसने यह खतरनाक कदम उठाया हो सकता है। हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
Parpa Police Station पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। थाना प्रभारी मोहम्मद तारिक ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यह घटना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है और पुलिस व प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं।
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