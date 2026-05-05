Chhattisgarh Startup: बस्तर बनेगा ट्राइबल इनोवेशन हब, राज्यपाल ने किया शुभारंभ

राज्यपाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए युवाओं को नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाला बनने की दिशा में आगे बढऩा चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार को अपनाकर ही आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने ‘‘सीखो, लागू करो, नया सोचो, कमाओ’’ के मंत्र को अपनाने की अपील की और कहा कि शिक्षा अब केवल डिग्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि कौशल विकास और रोजगार सृजन का माध्यम बन चुकी है, जैसा कि नई शिक्षा नीति 2020 में भी स्पष्ट किया गया है।