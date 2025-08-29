Patrika LogoSwitch to English

HIV पॉजिटिव हुआ तो चुराने लगा मंदिर से रुपए, पुलिस से कहा- अब भगवान ही खर्च उठाएंगे, इसलिए शुरू की चोरी

Bhilai News: चोरी का एक अजब- गजब मामला सामने आया है। इसमें चोरी करने वाला सिर्फ मंदिरों की दानपेटी पर ही हाथ साफ कर रहा था।

भिलाई

Aug 29, 2025

चोरी (फोटो- एआइ)
चोरी (फोटो- एआइ)

CG Theft News: चोरी का एक अजब- गजब मामला सामने आया है। इसमें चोरी करने वाला सिर्फ मंदिरों की दानपेटी पर ही हाथ साफ कर रहा था। पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस को बताया कि जेल में बंद रहने के दौरान शेविंग बनाते समय वह एचआईवी संक्रमित हो गया। इसके बाद से उसने यह मान लिया कि उनका खर्च अब भगवान उठाएंगे। फिर उसने मंदिरों से दान पेटी की चोरी शुरू कर दी। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि वर्ष 2011-12 में आरोपी मारपीट के प्रकरण में जेल गया। वहीं शेविंग के दौरान गाल कट गया और वह संक्रमित हो गया।

सिर्फ रुपए चुराता, आभूषण छोड़ देता

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बीमारी से परेशान हो गया। इसलिए अब भगवान ही उसका खर्च उठाएंगे। मंदिरों की दान पेटी से आभूषण आदि छोड़कर सिर्फ नकदी पर हाथ साफ करता था। पुलिस से बचने स्कूटर को दूर खड़ी करता था। 30 मंदिरों चोरी की, लेकिन थानों 10 केस दर्ज थे।

CG Theft News: पहले रेकी, फिर वारदात

चोरी से पहले रेकी करता था। रेकी पूरी होने पर दूसरे दिन स्कूटर से घटना स्थल पर पहुंचता था और चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग जाता था। वर्ष 2012 में जेल से छूटने के बाद आरोपी ने मंदिरों में चोरी करने शुरू कर दिया।

29 Aug 2025

