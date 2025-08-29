HIV पॉजिटिव हुआ तो चुराने लगा मंदिर से रुपए, पुलिस से कहा- अब भगवान ही खर्च उठाएंगे, इसलिए शुरू की चोरी

CG Theft News: चोरी का एक अजब- गजब मामला सामने आया है। इसमें चोरी करने वाला सिर्फ मंदिरों की दानपेटी पर ही हाथ साफ कर रहा था। पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस को बताया कि जेल में बंद रहने के दौरान शेविंग बनाते समय वह एचआईवी संक्रमित हो गया। इसके बाद से उसने यह मान लिया कि उनका खर्च अब भगवान उठाएंगे। फिर उसने मंदिरों से दान पेटी की चोरी शुरू कर दी। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि वर्ष 2011-12 में आरोपी मारपीट के प्रकरण में जेल गया। वहीं शेविंग के दौरान गाल कट गया और वह संक्रमित हो गया।