राहुल गांधी के आरोप के बाद प्रदेश कांग्रेस भी आक्रामक, बैज बोले- किसी ने कल्पना नहीं की थी BJP सरकार बनेगी, वोट चोरी पर हो निष्पक्ष जांच

CG Congress: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब प्रदेश कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की आशंका जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है।
बैज ने कहा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रिजल्ट आया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन जो रिजल्ट आए वह चौंकाने वाले थे। कहीं न कहीं भाजपा किसी न किसी माध्यम से वोट चोरी कर रही है। कहीं न कहीं इस पर सवाल तो है। वो कौन लोग हैं, जिन्होंने नाम जोड़ा है। इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। हम इस मामले को जनता के बीच तक लेकर जाएंगे।
बता दें कि एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर बड़ा आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की रिपोर्ट के बाद बैज ने यहां के चुनाव में वोट चोरी की आशंका जताई है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।
दीपक बैज ने कहा, भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध और नशाखोरी का गढ़ बन गया है। प्रदेश में रोज- रोज हो रही आपराधिक घटनाएं, हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती, नशे का व्यापार प्रदेश की खास्ताहाल हो चुकी कानून व्यवस्था का उदाहरण है। राज्य की राजधानी में औसतन रोज एक से दो हत्याएं हो रही है।
प्रदेश का कोई शहर नहीं बचा है, जहां हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी की घटनाएं रोज न हो रही हो। बैज ने कहा, सरकार दावा करती है कि उसने राज्य में पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स की सप्लाई चैन को तोड़ दिया है। देश में 11 साल से मोदी की सरकार है, राज्य में पौने दो साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा बताए कि देश की सीमा से पार होकर भारत के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ में ड्रग्स कैसे पहुंच रहा था।