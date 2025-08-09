राहुल गांधी के आरोप के बाद प्रदेश कांग्रेस भी आक्रामक, बैज बोले- किसी ने कल्पना नहीं की थी BJP सरकार बनेगी, वोट चोरी पर हो निष्पक्ष जांच

प्रदेश का कोई शहर नहीं बचा है, जहां हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी की घटनाएं रोज न हो रही हो। बैज ने कहा, सरकार दावा करती है कि उसने राज्य में पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स की सप्लाई चैन को तोड़ दिया है। देश में 11 साल से मोदी की सरकार है, राज्य में पौने दो साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा बताए कि देश की सीमा से पार होकर भारत के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ में ड्रग्स कैसे पहुंच रहा था।