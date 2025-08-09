9 अगस्त 2025,

शनिवार

रायपुर

ED raid in Chhattisgarh: दुर्ग स्थित ज्वेलरी शॉप में ED का छापा, पूर्व CM बघेल के बेटे ने लिया था कर्ज! दस्तावेज जब्त

ED raid in Chhattisgarh: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुर्ग स्थित एक बड़े ज्वेलरी शॉप संचालक के शोरूम में शुक्रवार को दबिश दी।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 09, 2025

ED Raid
ED की छापेमारी (File Photo)

ED raid in Chhattisgarh: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुर्ग स्थित एक बड़े ज्वेलरी शॉप संचालक के शोरूम में शुक्रवार को दबिश दी। इस दौरान दस्तावेजों को जब्त कर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में उपस्थिति दर्ज समंस दिया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य ने ज्वेलरी शॉप संचालक से कर्ज लेना बताया था। इसके संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी के लिए ईडी की टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान इसके संचालक से पूछताछ कर दस्तावेजों की वेरिफिकेशन भी किया गया।

बता दें कि रायपुर और दुर्ग के एक बडे़ ज्वेलरी शॉप संचालक के साथ ही एक आईपीएस के ठिकानों ईडी और सीबीआई की टीम द्वारा छापेमारी करने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा।

Updated on:

09 Aug 2025 08:11 am

Published on:

09 Aug 2025 08:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ED raid in Chhattisgarh: दुर्ग स्थित ज्वेलरी शॉप में ED का छापा, पूर्व CM बघेल के बेटे ने लिया था कर्ज! दस्तावेज जब्त

