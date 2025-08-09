ED raid in Chhattisgarh: दुर्ग स्थित ज्वेलरी शॉप में ED का छापा, पूर्व CM बघेल के बेटे ने लिया था कर्ज! दस्तावेज जब्त

ED raid in Chhattisgarh: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुर्ग स्थित एक बड़े ज्वेलरी शॉप संचालक के शोरूम में शुक्रवार को दबिश दी। इस दौरान दस्तावेजों को जब्त कर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में उपस्थिति दर्ज समंस दिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य ने ज्वेलरी शॉप संचालक से कर्ज लेना बताया था। इसके संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी के लिए ईडी की टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान इसके संचालक से पूछताछ कर दस्तावेजों की वेरिफिकेशन भी किया गया।
बता दें कि रायपुर और दुर्ग के एक बडे़ ज्वेलरी शॉप संचालक के साथ ही एक आईपीएस के ठिकानों ईडी और सीबीआई की टीम द्वारा छापेमारी करने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा।
यह छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई है जब कुछ ही दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद ईडी की यह पहली बड़ी रेड मानी जा रही है, जिससे संकेत मिलते हैं कि ईडी अब इस केस में तेजी से आगे बढ़ रही है। राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई को लेकर सरगर्मी देखी जा रही है।