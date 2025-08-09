ED raid in Chhattisgarh: दुर्ग स्थित ज्वेलरी शॉप में ED का छापा, पूर्व CM बघेल के बेटे ने लिया था कर्ज! दस्तावेज जब्त

मिली जानकारी के मुताबिक, शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य ने ज्वेलरी शॉप संचालक से कर्ज लेना बताया था। इसके संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी के लिए ईडी की टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान इसके संचालक से पूछताछ कर दस्तावेजों की वेरिफिकेशन भी किया गया।