New Toll Plaza: नेशनल हाईवे 53 पर नया टोल तय! 8 गांवों के बीच कहीं भी बन सकता है प्लाजा, अधिसूचना जारी

थनौद, धनोरा, कोलिहापुरी, उमरपोटी, हनौदा, खोपली, पिसेगांव और पुरई के बीच इन आठ गांवों में 3.5 से 24 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी एक नया टोल प्लाजा बनाया जा सकता है। एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक 92 किमी. लंबे फोर लेन सडक़ का निर्माण अंतिम चरणों में हैं। मंत्रालय ने दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर दुर्ग-आरंग भारतमाला में भी नए स्थानों का चयन किया जा रहा है।