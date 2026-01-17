रायपुर, दुर्ग के लाखों लोगों को बड़ी राहत, कुम्हारी टोल प्लाजा होगा बंद, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताई तारीख

Kumhari Toll Plaza: रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने गत गुरुवार को एनएचएआई, स्टेट हाईवे, लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद अग्रवाल ने कहा, जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जिससे लाखों नागरिकों को वर्षों पुरानी परेशानी से स्थाई राहत मिलेगी। साथ ही मार्च 2026 के बाद किसी भी नए टेंडर पर रोक लगाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।