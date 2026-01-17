17 जनवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

रायपुर, दुर्ग के लाखों लोगों को बड़ी राहत, कुम्हारी टोल प्लाजा होगा बंद, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताई तारीख

Kumhari Toll Plaza: जून में कुम्हारी टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी है। इस ऐलान से लाखों को राहत मिलेगी..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 17, 2026

kumhari toll plaza

जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा होगा पूरी तरह बंद ( Photo - Patrika )

Kumhari Toll Plaza: रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने गत गुरुवार को एनएचएआई, स्टेट हाईवे, लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद अग्रवाल ने कहा, जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जिससे लाखों नागरिकों को वर्षों पुरानी परेशानी से स्थाई राहत मिलेगी। साथ ही मार्च 2026 के बाद किसी भी नए टेंडर पर रोक लगाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

बैठक में उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2026 से भारतमाला एक्सप्रेस-वे के शुभारंभ के साथ रायपुर को एक नए आधुनिक एक्सप्रेस-वे की सौगात मिलेगी, जिससे न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि औद्योगिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।

Kumhari Toll Plaza: कचना ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण करें

सांसद अग्रवाल ने कचना में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा तेलीबांधा से जोरा ओवरब्रिज को वीआईपी रोड से एंट्री-एग्जिट देने की योजना और भनपुरी से जोरा तक रेल लाइन के किनारे एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव तैयार करने

मुंबई–नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस-वे का रायपुर विस्तार एवं रायपुर से लखनादौन (वाया सिमगा, कवर्धा) तक नई कनेक्टिविटी पर कार्ययोजना बनाने के साथ ही रायपुर–बलौदाबाजार–सारंगढ़ रोड के उन्नयन की समीक्षा की।

सर्विस रोड हटाने के निर्देश

बैठक में उन्होंने वीआईपी चौक और रिंग रोड पर जाम की समस्या को देखते हुए सर्विस रोड हटाने के निर्देश कमल विहार सहित अन्य क्षेत्रों में ग्रेड सेपरेटर बनाने को कहा और रिंग रोड़ 1 पर डीडीयू नगर के पास अंडरपास बनाने और महावीर नगर से वीआईपी रोड अमलीडीह तालाब के ऊपर पुल बनाने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा बैठक में पंडरी में लगने वाले जाम से जनता को राहत दिलाने के लिए खालसा कॉलेज से मोवा तक 4.5 किमी लंबे पुल और अमलेश्वर से कुम्हारी तक खारुन नदी किनारे सड़क जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, बलौदाबाजार में सीमेंट फैक्ट्रियों से जुड़े भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डेडीकेटेड कॉरिडोर की योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए।

Published on:

17 Jan 2026 01:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर, दुर्ग के लाखों लोगों को बड़ी राहत, कुम्हारी टोल प्लाजा होगा बंद, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताई तारीख

