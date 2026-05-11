Paper leak: 12वीं का पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 3000 रुपये में बेचा था अब पंहुचा जेल

कुछ समय से गुढि़यारी में रह रहा था। पुलिस की पूछताछ से खुलासा हुआ कि आरोपी ने कई लोगों को पेपर दिए थे। उसने पेपर 3-3 हजार रुपए में बेचा था। बता दें कि पेपर लीक होने की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद से सोशल मीडिया में डिजिटल फुटप्रिंट, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने डिलीटेड डेटा, मोबाल चैट्स, सोशल मीडिया की गतिविधियों और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का विश्लेषण किया। इस दौरान 50 से अधिक स्टूडेंट्स व अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसमें आरोपी वेणु का पता चला था। इसके बाद पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित किया था।