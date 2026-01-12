Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति, बिखरेंगे रंग और उड़ेंगी पतंगें, मिलेंगे आकर्षक उपहार

बस्तर वनमंडलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि प्रतियोगिताओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है ताकि हर आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकें। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रोत्साहनात्मक प्रतियोगिता होगी, जिसमें सभी नन्हें प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

वहीं, 6 से 10 वर्ष (कक्षा 1 से 5) के बच्चों के लिए प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय 3,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये रखा गया है।