Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति, बिखरेंगे रंग और उड़ेंगी पतंगें, मिलेंगे आकर्षक उपहार

मकर संक्रांति बिखरेंगे रंग और उड़ेंगी पतंगें
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बस्तर वन विभाग द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है, जिसके तहत शहर के प्रसिद्ध लामनी पार्क में 14 जनवरी को प्रकृति और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। वन विभाग ने 'चित्र-विचित्र' संस्था के सहयोग से स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए चित्रकला और पतंग उड़ाओ प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों और अभिभावकों में प्रकृति, वन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा पारिवारिक सहभागिता के माध्यम से सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसका विषय 'प्रकृति, वन एवं पर्यावरण' रखा गया है। इसके पश्चात शाम 3 बजे के बाद पतंग उड़ाओ प्रतियोगिता का रोमांच शुरू होगा।
बस्तर वनमंडलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि प्रतियोगिताओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है ताकि हर आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकें। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रोत्साहनात्मक प्रतियोगिता होगी, जिसमें सभी नन्हें प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
वहीं, 6 से 10 वर्ष (कक्षा 1 से 5) के बच्चों के लिए प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय 3,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये रखा गया है।
वरिष्ठ वर्ग यानी 11 से 18 वर्ष (कक्षा 6 से 12) के छात्रों के लिए पुरस्कार राशि और भी आकर्षक है, जिसमें विजेता को 10,000 रुपये, उपविजेता को 7,000 रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, पतंग उड़ाओ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 2,100 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 1,100 रुपये निर्धारित किया गया है।
इस आयोजन में शासकीय एवं निजी विद्यालयों के छात्र भाग ले सकते हैं। इच्छुक छात्रों को अपने विद्यालय में ही नाम पंजीकृत कराना होगा, जिसके बाद विद्यालयों द्वारा सूची आयोजकों को भेजी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों और परिवारों के लिए भी कई मनोरंजक खेल और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
