25 से ज्यादा गांवों में अब तक नहीं पहुंची बिजली, गुस्साए ग्रामीणों का नेशनल हाईवे 130C पर चक्काजाम

CG News: मैनपुर के आदिवासी बहुल राजा पड़ाव इलाके में आज एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिया है। इलाके की 8 पंचायतों के 30 गांवों के 2 हजार से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं ने हाईवे जाम कर दिया है और बिना बिजली वाले 20 से ज्यादा गांवों में बिजली सप्लाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बता दें कि उदंती सीता नदी अभ्यारण्य इलाके के कोर जोन में शामिल इन गांवों में अंडरग्राउंड बिजली लगाने की परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन अब तक बिजली नहीं पहुंची है।