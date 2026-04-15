Bilaspur News: रेत के बाद मुरूम की लूट, नेताओं के संरक्षण में 25 फीट तक खोदी जा रही धरती, प्रशासन मौन

बिलासपुर में अवैध खनन अब सिर्फ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा, यह शासन की इच्छाशक्ति की परीक्षा बन चुका है। और अफसोस, प्रशासन इस परीक्षा में नाकाम नजर आ रहा है। रेत के बाद मुरूम तक फैल चुका यह अवैध कारोबार खुलेआम 20-25 फीट गहरी खुदाई कर रहा है, लेकिन कार्रवाई केवल सडक़ों पर वाहनों की खानापूर्ति तक सीमित है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब ग्रामीण बार-बार शिकायत कर रहे हैं, तब जिम्मेदार विभाग आखिर मौन क्यों हैं? क्या यह महज लापरवाही है या फिर संरक्षण की वह परत, जो सच्चाई को ढंक रही है? बेलतरा और तखतपुर क्षेत्र के नेताओं पर लगे आरोप इस पूरे मामले को और संदिग्ध बनाते हैं।