9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

BJP नेता ने सीएमओ को दी जान से मारने की धमकी, इस बात को लेकर हुआ विवाद, एसपी से कार्रवाई की मांग

Janjgir Champa News: जांजगीर-नैला में एक विवाद सामने आया है, जिसमें BJP नेता पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Apr 09, 2026

bjp

बीजेपी। पत्रिका फाइल फोटो

CG News: नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने शासकीय कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसपी से लिखित शिकायत की है। इस संबंध में सीएमओ ने संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

एसपी जांजगीर-चांपा को 7 अप्रैल को सौपे ज्ञापन में जांजगीर सीएमओ विक्रण भगत ने बताया है कि नगर में जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के कार्य चल रहा है। कार्य का निरीक्षण करने के लिए वे मंगलवार 7 अप्रैल को लगभग सुबह 10.35 बजे वार्ड क्रमांक 6 पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान वार्ड 6 निवासी विकास शर्मा और उनके पिता द्वारा शासकीय कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए अभद्र व्यवहार किया गया। साथ ही मारपीट करने व जान से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। इससे योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

मुख्य अधिकारी ने कार्रवाई की मांग की

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने इस कृत्य को शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, शासकीय अधिकारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने और भय उत्पन्न करने का गंभीर एवं दंडनीय अपराध बताया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 186, 353, 506 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इधर पूरे मामले को लेकर विकास शर्मा ने बेबुनियाद बताते हुए सभी आरोपों को झूठा करार दिया है।

सीएमओ ने की पुलिस बल की मांग

इसके अतिरिक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जल आवर्धन योजना के कार्य को निर्बाध और सुरक्षित रूप से संपादित करने के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सीएमओ का कहना है कि सभी जगह जल आवर्धन योजना के तहत खुदाई कर पाइप डाला जा रहा है। यह समस्त शहरवासियों को शुद्ध जल प्रदान करने की महत्वपूर्ण योजना है।

विक्रण भगत, सीएमओ, जांजगीर-नैला के मुताबिक, जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के कार्य का स्थल निरीक्षण करने पहुंचा था। इस दौरान शासकीय कार्या में बाधा डाला गया। साथ ही मारपीट व जान से मार देने की धमकी भी दी गई। पूरे मामले की शिकायत एसपी से की गई है। साथ ही ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ने हो, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

विकास शर्मा, बीजेपी नेता के मुताबिक, मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। किसी तरह का दुव्र्यवहार नहीं किया गया है। सडक़ के बीच में खुदाई का कार्य किया जा रहा था। पूर्व में इस तरह खुदाई कर सडक़ों को अब तक नहीं बनाया गया है। आज भी लोग परेशान हैं। शिकायत हुई है, तो हमारे ओर भी शिकायत की जाएगी।

ये भी पढ़ें

CG Crime News: 35 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए एई-जेई, बिजली कंपनी ने किया सस्पेंड, जानें पूरा मामला
बिलासपुर
विद्युत वितरण कंपनी का रिश्वतखोरी पर कड़ा एक्शन (फोटो सोर्स- iStock)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 02:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / BJP नेता ने सीएमओ को दी जान से मारने की धमकी, इस बात को लेकर हुआ विवाद, एसपी से कार्रवाई की मांग

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: इस धान खरीदी केंद्र में 46 लाख की गड़बड़ी, 1489 क्विंटल धान गायब, 2 साल पहले भी हुआ था ऐसा घोटाला

सरकारी धान की हेराफेरी (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

छात्रा से अश्लील हरकत! आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, लोगों ने उठाया सवाल- क्या बच्चों की सुरक्षा खतरे में?

छात्रा से अश्लील हरकत! आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, लोगों ने उठाया सवाल- क्या बच्चों की सुरक्षा खतरे में?(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

Huge Road Accident: बोलेरो-वैगनआर में हुई भीषण टक्कर, पिता-पुत्र ने मौके पर तोड़ा दम, पत्नी व भांजा घायल

हादसा (Photo Source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG Weather Update: भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना, IMD का अलर्ट

हल्की बारिश होने की संभावना (फाइल फोटो- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

Chhattisgarh: बम ब्लास्ट से दहला जांजगीर-चांपा, आधी रात धमाके से सहमे लोग, एक युवक घायल

janjgir champa bom blast
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.