BJP नेता ने सीएमओ को दी जान से मारने की धमकी, इस बात को लेकर हुआ विवाद, एसपी से कार्रवाई की मांग

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने इस कृत्य को शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, शासकीय अधिकारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने और भय उत्पन्न करने का गंभीर एवं दंडनीय अपराध बताया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 186, 353, 506 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इधर पूरे मामले को लेकर विकास शर्मा ने बेबुनियाद बताते हुए सभी आरोपों को झूठा करार दिया है।