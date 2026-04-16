ASI Assault Case: केस पूछने पर भड़का ASI, ‘तेरा नेतागिरी सब निकाल दूंगा’ कहकर दी जेल भेजने की धमकी

मामले की जानकारी मिलते ही Rajnesh Singh ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने एएसआई दिनेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए। साथ ही पीड़ित की शिकायत पर उसी थाने में आरोपी एएसआई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। मारपीट के बाद विनोद जायसवाल को सुनने में दिक्कत और सिरदर्द की शिकायत है। उनका कहना है कि थप्पड़ों की वजह से कान सुन्न हो गया है। डॉक्टरों से जांच कराई जा रही है।