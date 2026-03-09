गौशाला में रेप… 55 साल के नाना ने 13 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची को बनाया हवस का शिकार, ऐसे हुआ खुलासा

आरोपी, जिसे पीड़िता "नाना" कहकर बुलाती थी, ने बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके घर के पास स्थित गौशाला में ले जाकर यह वारदात अंजाम दी। घटना 7 मार्च को हुई, जब बालिका की बड़ी मां मजदूरी के लिए बाहर गई हुई थीं और बच्ची घर में अकेली थी। शाम को लौटने पर बच्ची ने अपनी बड़ी मां को पूरी घटना बताई, जिसके आधार पर शनिवार को थाना दुलदुला में शिकायत दर्ज की गई।