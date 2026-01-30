Beneshwar Mela : आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेला शुरू, 1 फरवरी को होगा मुख्य शाही स्नान

भक्तों को आशीर्वाद देते हुए महंत अच्युतानंद ने कहा, भारत की असली पहचान अनेकता में एकता है। यह सप्तरंगी ध्वजा सात वार और सात ऋषियों के समागम का प्रतीक है। उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली और जनकल्याण की कामना की। इस मौके पर नरहरि भट्ट, नारायण साद, धवल साद, गिरिधारीलाल साद, प्रवीण साद कई साधुसंत, कोटलाव व भक्त मौजूद रहे।