Silver Price Tremendous Hike : चांदी का भाव 4 लाख रुपए किलो पहुंचा, बुलियन व सर्राफा बाजार स्तब्ध, कारीगर मायूस, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

जनजाति बाहुल्य बांसवाड़ा में लोग सोने से ज्यादा चांदी खरीदते हैं। लेकिन इस समय ग्राहक बाजार से पूरी तरह दूर हो गए हैं। अजमेर में भी व्यापारी मुनाफा नहीं कमा पा रहे। जालोर में रोजाना होने वाली छोटी खरीद 80 फीसदी कम हो गई है। महंगाई बढ़ने के बावजूद शादी की सीजन को लेकर वर्तमान भाव में सोने चांदी के आभूषण की एडवांस बुकिंग हो रही है, ऑर्डर में कमी आई है। पाली में सर्राफा व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। पहले की तुलना में ग्राहकी 25 प्रतिशत ही रह गई है।