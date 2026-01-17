17 जनवरी 2026,

शनिवार

उदयपुर

Udaipur Road Accident : उदयपुर में दो कारों की भिड़ंत, चार युवकों की दर्दनाक मौत

Udaipur Road Accident : उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के नेला तालाब रोड पर बड़ा हादसा हुआ। शनिवार सुबह दो कारों की भिड़ंत में चार व्यक्तियों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 17, 2026

Udaipur Two cars collided four young men tragic death

फोटो पत्रिका

Udaipur Road Accident : उदयपुर में शनिवार सुबह करीब 4 बजे सवीना थाना क्षेत्र के नेला तालाब रोड पर दो कारों की भिड़ंत में चार व्यक्तियों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 6 व्यक्ति घायल हैं। बताया जा रहा है कि हादसा शनिवार सुबह करीब 4 बजे नेला तालाब के पास पुराने अहमदाबाद हाईवे पर हुआ। हादसे के शिकार हुए चारों युवक उदयपुर के रहने वाले थे। धार्मिक कार्यक्रम के बाद चाय पीने के लिए हाईवे की तरफ जा रहे थे।

इस दौरान गुजरात नंबर की कार ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि चारों हताहत युवक एक ही समुदाय के है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए एमबी अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया दिया है। हादसे के बाद मुर्दाघर और अस्पताल में परिजनों और परिचितों की भीड़ जुट गई है।

एक समुदाय के चार युवक की मौत

सवीना थानाधिकारी अजयराज सिंह ने बताया कि हादसे में मुर्शीद नगर, सवीना निवासी मोहम्मद अयान (17 वर्ष), बरकत कॉलोनी, सवीना निवासी आदिल कुरैशी (14 वर्ष), मल्लातलाई निवासी शेर मोहम्मद (19 वर्ष) और सवीना निवासी गुलाम ख्वाजा (17 वर्ष) की मौत हो गई।

गुजरात जा रही दूसरी कार, 4 घायल, 2 गंभीर

अजयराज सिंह ने बताया कि सभी छह दोस्त महफिल-ए-मिलाद के कार्यक्रम के बीच में कार से चाय पीने के लिए निकले थे। वहीं दूसरी कार राजगढ़, चूरू से वापी (गुजरात) की तरफ जा रही थी। गुजरात जा रही दूसरी कार में सवार चारों युवक घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है।

कारों को क्रेन की मदद से सवीना थाने ले गए

बताया जा रहा है कि उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से दोनों कारों को सवीना थाने के बाहर रखवाया है।



Updated on:

17 Jan 2026 01:28 pm

Published on:

17 Jan 2026 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Road Accident : उदयपुर में दो कारों की भिड़ंत, चार युवकों की दर्दनाक मौत

