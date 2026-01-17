Udaipur Road Accident : उदयपुर में दो कारों की भिड़ंत, चार युवकों की दर्दनाक मौत

Udaipur Road Accident : उदयपुर में शनिवार सुबह करीब 4 बजे सवीना थाना क्षेत्र के नेला तालाब रोड पर दो कारों की भिड़ंत में चार व्यक्तियों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 6 व्यक्ति घायल हैं। बताया जा रहा है कि हादसा शनिवार सुबह करीब 4 बजे नेला तालाब के पास पुराने अहमदाबाद हाईवे पर हुआ। हादसे के शिकार हुए चारों युवक उदयपुर के रहने वाले थे। धार्मिक कार्यक्रम के बाद चाय पीने के लिए हाईवे की तरफ जा रहे थे।