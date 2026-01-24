Weather Update: मौसम में अचानक आए बदलाव से किसानों को राहत, कृषि विभाग के अधिकारियों ने दी खुशखबरी

जालोर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ इसका असर जालोर जिले में भी नजर आया। शनिवार सवेरे आसमान में बादल छाए रहे और कोहरे का असर भी रहा। सर्द हवा चली और बूंदाबांदी भी हुई। बारिश से अचानक तापमान में गिरावट आई। सवेरे 10 बजे के बाद हालांकि धूप खिल जाने से राहत मिली, लेकिन सर्द हवा ने लोगों को बेहाल किया। दोपहर में भी चली ठंडी हवा से बचाव को लोग ऊनी वस्त्रों में लिपटे नजर आए। बारिश के बाद हवा चलने से तापमान में गिरावट आई।