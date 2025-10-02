Farming News: सरसों की बंपर पैदावार के लिए इस तरह तैयार करें खेत, जानिए बुवाई का उचित समय

सरसों बुवाई का उचित समय 10 से 20 अक्टूबर के बीच का माना गया है। अलवर जिले के राजगढ़ के सहायक निदेशक कृषि विश्राम मीना ने बताया कि उपखण्ड में सरसों की बुवाई सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में शुरू होती है। सरसों बुवाई का उचित समय 10 से 20 अक्टूबर के बीच में माना जाता है। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी परीक्षण के परिणाम के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।